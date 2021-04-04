УПЛ: аутсайдер сыграл вничью с претендентом на еврокубки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В матче 20-го тура УПЛ "Минай" и "Колос" получили по одному зачетному балу в Ужгороде, сыграв вничью 0:0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Колоса".
Детали
В первом тайме было тотальное превосходство "Колоса", который полностью контролировал игру и создавал много моментов. Шансы отличиться были у Владимира Лысенко. На 11-й минуте Кравченко сделал навес с правого фланга, а форвард пробил головой. Мяч попал в штангу ворот и прилетел в руки голкиперу закарпатцев.
А в середине первой половины хозяева обрезались в середине поля, Ильин отдал пас на Лысенко, который оказался один перед голкипером "Миная" и должен был забивать, но не смог переиграть Андрея Поповича.
В дальнейшем голкипер "Миная" работал на полную - Антюх пробивал метров с восемнадцати, а Попович перевел мяч на угловой. Еще один острый момент возник после стандарта. На 31-й минуте Лысенко пробил со штрафного, мяч рикошетом полетел в центр штрафной хозяев. Милько делал добивание, но удар накрыл Матич, и мяч в руки таки забрал Попович.
Однако, во втором тайме закарпатцам удалось выровнять игру. На 55-й минуте у хозяев возник еще один момент. После подачи с углового головой мяч в ворота "Колоса" переправлял Нуриев, но Волынец совершил невероятное спасение.
В последние минуты поединка "Колос" атаковал, однако до результативного удара дело не дошло - 0:0.
Дополнение
"Колос" набрал 30 очков в турнирной таблице, а следующую игру проведет через неделю против донецкого "Олимпика". "Минай" с 15-ю пунктами занимает 13-е место.