Уперше з 2010 року: українка здобула медаль юніорського ЧС зі стрибків у довжину

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"Марія Горєлова виграє бронзову медаль зі стрибків у довжину на юніорському чемпіонаті світу", - повідомили у ФЛАУ.

Деталі

Українка встановила особистий рекорд (6,50 м).

Особистий рекорд Горєлова встановила в другій спробі, стрибнувши на 6,50 метрів, що виявилося на три сантиметри далі, ніж у ямайчанки Шанте Форман. Ще в сантиметрі позаду - іспанка Тессі Ебоселе. Мінімальна різниця в результатах була й між переможницею шведкою Майєю Аскаг і срібною призеркою Шайлі Сінгх з Індії – 6,60 і 6,59 метрів відповідно.

Доповнення

За даними ФЛАУ, востаннє українки вигравали медалі юніорського чемпіонату світу зі стрибків у довжину в 2010 році. Тоді, в Монктоні, бронзовою призеркою стала Маргарита Ахкозова (Твердохліб).

У медальній таблиці Україна з одним сріблом (Артур Фельфнер, метання списа) і однією бронзою посіла 25-те місце, а у таблиці за місцями у фіналі наша команда 15-та (0-1-1-1-2-1-2-0).