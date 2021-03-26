УНН відкриває вакансії журналістів
Київ • УНН
Інформаційне агентство Українські національні новини відкриває вакансії журналістів за такими напрямками: політика, економіка, кримінал та НП.
Основні вимоги:
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- Вища освіта;
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- Досвід роботи від року у всеукраїнських ЗМІ, від двох років у місцевих ЗМІ;
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- Досконала українська;
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- Навички у створенні новинного контенту, ексклюзивних матеріалів;
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- Вміння логічно викладати думку усно та письмово;
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- Навички проведення інтерв’ю;
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- Розуміння соціально-економічної та політичної ситуації в Україні, а також знання політичного устрою України;
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- Розуміння потреб аудиторії, інформаційних трендів;
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- Вміння швидко шукати, аналізувати та опрацьовувати інформацію, користуючись не лише відкритими джерелами, базами даних, реєстрами, а й власними зв’язками;
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- Відповідальне ставлення до інформації – розуміння важливості перевірки її достовірності;
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- Вміння швидко ухвалювати рішення та самостійно визначати пріоритети;
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- Оперативність, навички роботи в умовах інформаційного потоку;
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- Акуратність та пунктуальність.
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Перевагами будуть знання іноземних мов та досвід роботи розслідувачем. Також вітаються навички роботи з фото- та відеоматерілами.
Важливо! Ми не шукаємо копіпастерів та рерайтерів. Ми шукаємо журналістів, які готові працювати передусім над створенням авторських текстів.
Основні обов’язки:
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- Створення еклюзивного новинного контенту;
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- Виконання редакційних завдань, результатом яких буде написання новин, інтерв’ю, коментарів, репортажів чи аналітики (як особисто вами, так і в співавторстві з колегами);
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- Активна участь у тематичному плануванні роботи редакції: генерація тем та подальша їхня реалізація.
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Інші вимоги до кандидатів та особливості обов’язків залежать від тематичного спрямування в роботі журналіста та обговорюються під час співбесіди.
Ми пропонуємо роботу в провідному інформаційному агентстві, що дасть можливість всебічної реалізації вас, як профі. Від вас ми очікуємо відданість професії та повагу до читача.
Заробітна плата за результатами співбесіди.
Резюме надсилайте на пошту [email protected] (в темі листа вкажіть "Резюме")
Кандидати без резюме не розглядатимуться.