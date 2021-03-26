УНН відкриває вакансії журналістів

Основні вимоги:



Вища освіта;



Досвід роботи від року у всеукраїнських ЗМІ, від двох років у місцевих ЗМІ;



Досконала українська;



Навички у створенні новинного контенту, ексклюзивних матеріалів;



Вміння логічно викладати думку усно та письмово;



Навички проведення інтерв’ю;



Розуміння соціально-економічної та політичної ситуації в Україні, а також знання політичного устрою України;



Розуміння потреб аудиторії, інформаційних трендів;



Вміння швидко шукати, аналізувати та опрацьовувати інформацію, користуючись не лише відкритими джерелами, базами даних, реєстрами, а й власними зв’язками;



Відповідальне ставлення до інформації – розуміння важливості перевірки її достовірності;



Вміння швидко ухвалювати рішення та самостійно визначати пріоритети;



Оперативність, навички роботи в умовах інформаційного потоку;



Акуратність та пунктуальність.



Перевагами будуть знання іноземних мов та досвід роботи розслідувачем. Також вітаються навички роботи з фото- та відеоматерілами.

Важливо! Ми не шукаємо копіпастерів та рерайтерів. Ми шукаємо журналістів, які готові працювати передусім над створенням авторських текстів.

Основні обов’язки:



Створення еклюзивного новинного контенту;



Виконання редакційних завдань, результатом яких буде написання новин, інтерв’ю, коментарів, репортажів чи аналітики (як особисто вами, так і в співавторстві з колегами);



Активна участь у тематичному плануванні роботи редакції: генерація тем та подальша їхня реалізація.



Інші вимоги до кандидатів та особливості обов’язків залежать від тематичного спрямування в роботі журналіста та обговорюються під час співбесіди.

Ми пропонуємо роботу в провідному інформаційному агентстві, що дасть можливість всебічної реалізації вас, як профі. Від вас ми очікуємо відданість професії та повагу до читача.

Заробітна плата за результатами співбесіди.

Резюме надсилайте на пошту [email protected] (в темі листа вкажіть "Резюме")

Кандидати без резюме не розглядатимуться.