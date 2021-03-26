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УНН відкриває вакансії журналістів

УНН відкриває вакансії журналістів

Київ • УНН

 • 12027 перегляди

Інформаційне агентство Українські національні новини відкриває вакансії журналістів за такими напрямками: політика, економіка, кримінал та НП.

Основні вимоги:

  • Вища освіта;
  • Досвід роботи від року у всеукраїнських ЗМІ, від двох років у місцевих ЗМІ;
  • Досконала українська;
  • Навички у створенні новинного контенту, ексклюзивних матеріалів;
  • Вміння логічно викладати думку усно та письмово;
  • Навички проведення інтерв’ю;
  • Розуміння соціально-економічної та політичної ситуації в Україні, а також знання політичного устрою України;
  • Розуміння потреб аудиторії, інформаційних трендів;
  • Вміння швидко шукати, аналізувати та опрацьовувати інформацію, користуючись не лише відкритими джерелами, базами даних, реєстрами, а й власними зв’язками;
  • Відповідальне ставлення до інформації – розуміння важливості перевірки її достовірності;
  • Вміння швидко ухвалювати рішення та самостійно визначати пріоритети;
  • Оперативність, навички роботи в умовах інформаційного потоку;
  • Акуратність та пунктуальність.

Перевагами будуть знання іноземних мов та досвід роботи розслідувачем. Також вітаються навички роботи з фото- та відеоматерілами.

Важливо! Ми не шукаємо копіпастерів та рерайтерів. Ми шукаємо журналістів, які готові працювати передусім над створенням авторських текстів.

Основні обов’язки:

  • Створення еклюзивного новинного контенту;
  • Виконання редакційних завдань, результатом яких буде написання новин, інтерв’ю, коментарів, репортажів чи аналітики (як особисто вами, так і в співавторстві з колегами);
  • Активна участь у тематичному плануванні роботи редакції: генерація тем та подальша їхня реалізація.

Інші вимоги до кандидатів та особливості обов’язків залежать від тематичного спрямування в роботі журналіста та обговорюються під час співбесіди.

Ми пропонуємо роботу в провідному інформаційному агентстві, що дасть можливість всебічної реалізації вас, як профі. Від вас ми очікуємо відданість професії та повагу до читача.

Заробітна плата за результатами співбесіди.

Резюме надсилайте на пошту [email protected] (в темі листа вкажіть "Резюме")

Кандидати без резюме не розглядатимуться.

Українські Національні Новини

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