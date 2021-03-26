УНН открывает вакансии журналистов
Киев • УНН
Информационное агентство Украинские национальные новости открывает вакансии журналистов по следующим направлениям: политика, экономика, криминал и ЧП.
Основные требования:
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- Высшее образование;
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- Опыт работы от года во всеукраинских СМИ, от двух лет в местных СМИ;
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- Владение украинским языком в совершенстве;
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- Навыки в создании новостного контента, эксклюзивных материалов;
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- Умение логично излагать мнение устно и письменно;
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- Навыки проведения интервью;
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- Понимание социально-экономической и политической ситуации в Украине, а также знания политического устройства Украины;
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- Понимание потребностей аудитории, информационных трендов;
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- Умение быстро искать, анализировать и обрабатывать информацию, пользуясь не только открытыми источниками, базами данных, реестрами, но и собственными связями;
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- Ответственное отношение к информации - понимание важности проверки ее достоверности;
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- Умение быстро принимать решения и самостоятельно определять приоритеты;
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- Оперативность, навыки работы в условиях информационного потока;
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- Аккуратность и пунктуальность.
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Преимуществами будут владение иностранными языками и опыт работы расследователем. Также приветствуются навыки работы с фото- и видеоматериламы.
Важно! Мы не ищем копипастеров и рерайтеров. Мы ищем журналистов, которые готовы работать прежде всего над созданием авторских текстов.
Основные обязанности:
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- Создание еклюзивного новостного контента;
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- Выполнение редакционных заданий, результатом которых будет написание новостей, интервью, комментариев, репортажей или аналитики (как лично вами, так и в соавторстве с коллегами);
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- Активное участие в тематическом планировании работы редакции: генерация тем и дальнейшая их реализация.
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Другие требования к кандидатам и особенности обязанностей зависят от тематического направления в работе журналиста и обсуждаются на собеседовании.
Мы предлагаем работу в ведущем информационном агентстве, что позволит вам всесторонне реализоваться, как профи. От вас мы ожидаем преданность профессии и уважение к читателю.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме присылайте на почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме")
Кандидаты без резюме не рассматриваются.