УНН открывает вакансии журналистов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49282 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68422 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109090 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144718 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195590 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193445 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279652 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327649 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157870 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143161 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
УНН открывает вакансии журналистов

УНН открывает вакансии журналистов

Киев  •  УНН

 • 12023 просмотра

Информационное агентство Украинские национальные новости открывает вакансии журналистов по следующим направлениям: политика, экономика, криминал и ЧП.

Основные требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы от года во всеукраинских СМИ, от двух лет в местных СМИ;
  • Владение украинским языком в совершенстве;
  • Навыки в создании новостного контента, эксклюзивных материалов;
  • Умение логично излагать мнение устно и письменно;
  • Навыки проведения интервью;
  • Понимание социально-экономической и политической ситуации в Украине, а также знания политического устройства Украины;
  • Понимание потребностей аудитории, информационных трендов;
  • Умение быстро искать, анализировать и обрабатывать информацию, пользуясь не только открытыми источниками, базами данных, реестрами, но и собственными связями;
  • Ответственное отношение к информации - понимание важности проверки ее достоверности;
  • Умение быстро принимать решения и самостоятельно определять приоритеты;
  • Оперативность, навыки работы в условиях информационного потока;
  • Аккуратность и пунктуальность.

Преимуществами будут владение иностранными языками и опыт работы расследователем. Также приветствуются навыки работы с фото- и видеоматериламы.

Важно! Мы не ищем копипастеров и рерайтеров. Мы ищем журналистов, которые готовы работать прежде всего над созданием авторских текстов.

Основные обязанности:

  • Создание еклюзивного новостного контента;
  • Выполнение редакционных заданий, результатом которых будет написание новостей, интервью, комментариев, репортажей или аналитики (как лично вами, так и в соавторстве с коллегами);
  • Активное участие в тематическом планировании работы редакции: генерация тем и дальнейшая их реализация.

Другие требования к кандидатам и особенности обязанностей зависят от тематического направления в работе журналиста и обсуждаются на собеседовании.

Мы предлагаем работу в ведущем информационном агентстве, что позволит вам всесторонне реализоваться, как профи. От вас мы ожидаем преданность профессии и уважение к читателю.

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме присылайте на почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме")

Кандидаты без резюме не рассматриваются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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