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Університет ім. Каразіна присвоїв звання "Почесного доктора" Ярославському

Університет ім. Каразіна присвоїв звання "Почесного доктора" Ярославському

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні в Харківському національному університеті ім. Каразіна відбулася церемонія вручення відзнак Doctor Honoris ("Почесного доктора") Олександру Ярославському, відомому бізнесмену, власнику і президенту групи DCH, передає УНН.

Таким чином Вчена рада кращого вузу України згідно World University Rankings 2018 оцінила внесок Ярославського в економіку України і Харківської області, розвиток українського спорту та освіти, а також багаторічну співпрацю та меценатську підтримку "каразінців". Серед почесних докторів харківського університету, заснованого в 1805 році, - Йоганн Гете, Лев Толстой, Іван Франко, Михайло Грушевський і Борис Патон.

Під час урочистої церемонії Олександру Ярославському вручили мантію, диплом і відзнаки Doctor Honoris в рамках Асамблеї вчених рад "Каразінського університету", яка традиційно проводиться в день заснування вузу - 17 січня за "старим" стилем, 29 січня за "новим".

"Університет більше двох століть присуджує звання почесного доктора людям, які дуже багато зробили для освіти, науки, міста, області та країни. Ми раді, що Олександр Владиленович дуже багато зробив для України, для Харківщини, для Харкова і для нашого університету. Він гідний такого звання. Це наш знак подяки за багаторічну підтримку університету, сприяння його розвитку", - сказав на церемонії Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна.

У своїй інавгураційній промові бізнесмен подякував університету за можливість реалізації спільних проектів, до яких Ярославський причетний як меценат: "В першу чергу я хотів би привітати дорогий, рідний і улюблений університет з днем 214-річчя. Побажати нашому університету ще багатьох-багатьох сотень років процвітання. Руйнуються і йдуть імперії, змінюються суспільно-політичні формації, міняються уряди і прем'єр-міністри, змінюються президенти, але наука і освіта вічні. Це вічно, непорушно. Якщо ви і далі дозволите мені взяти участь у допомозі університету, я буду вам щиро вдячний. Величезне дякую!"- сказав Ярославський на церемонії інавгурації.

Під час церемонії Олександр Ярославський подарував студентам усіх спеціальностей, аспірантам і викладачам Харківського національного університету передплату на бази даних видавництва Oxford University Press - найвідомішого університетського видавництва в світі. У цих базах представлені англомовні наукові журнали Оксфордського університету, де публікуються наукові дослідження найвідоміших учених світу, включаючи лауреатів Нобелівської премії.

"Це одне з кращих в світі університетських видавництв. Це 330 журналів, повнотекстова база даних. Журнали з усіх галузей науки, головним чином медицини, біології, хімії та інших. Це дорога передплата - близько 1 млн грн на 5 років. Жоден університет в Україні не має такої передплати, а у нас вона є, тому що ми отримали такий подарунок. І це подарунок для всіх: для аспірантів, для студентів, для викладачів, для співробітників. Кожен може зайти в цю базу даних і попрацювати з журналами. Це безцінний подарунок", - подякував меценату і почесному доктору університету Ярославському Віль Бакіров.

Нагадаємо, Олександр Ярославський в рамках проектів йому групи DCH інвестував в розвиток Харківського регіону понад 1 млрд дол. У тому числі 300 млн дол. у підготовку Харкова до Євро-2012 - будівництво сучасних аеропорту і стадіону, а також супутньої інфраструктури. Олександр Ярославський регулярно зустрічається зі студентами, розповідаючи їм про досвід в бізнесі, плани розвитку Харкова, а також системно підтримує вузи Харкова - як університет ім. Каразіна, так і Харківський політехнічний інститут, Харківський університет харчових технологій, Харківський національний університет міського господарства, почесним доктором якого є. На території Харківського національного університету завдяки виділеному бізнесменом фінансування встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. Крім того, між Харківським Національним університетом та Харківським тракторним заводом, що входить до групи DCH, укладений Меморандум про стратегічне партнерство.

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