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United Airlines перенаправляє деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану

United Airlines перенаправляє деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану

Київ • УНН

 • 11592 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. United Airlines заявили, що перенаправляють деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як повстанці взяли під контроль президентський палац у Кабулі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Через динамічний характер ситуації, ми почали маршрутизацію, що вплинула на рейси навколо повітряного простору Афганістану”, — йдеться у заяві представника Сполучених Штатів.

Зміни впливають на декілька рейсів United United з США до Індії. Федеральна авіаційна адміністрація США в липні ввела нові обмеження для польотів над Афганістаном для авіакомпаній США та інших американських операторів.

Доповнення

У аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

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