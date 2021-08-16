United Airlines перенаправляє деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. United Airlines заявили, що перенаправляють деякі рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як повстанці взяли під контроль президентський палац у Кабулі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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“Через динамічний характер ситуації, ми почали маршрутизацію, що вплинула на рейси навколо повітряного простору Афганістану”, — йдеться у заяві представника Сполучених Штатів.
Зміни впливають на декілька рейсів United United з США до Індії. Федеральна авіаційна адміністрація США в липні ввела нові обмеження для польотів над Афганістаном для авіакомпаній США та інших американських операторів.
Доповнення
У аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси.
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.