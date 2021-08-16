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United Airlines перенаправляет некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана

United Airlines перенаправляет некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана

Киев  •  УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. United Airlines заявили, что перенаправляют некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как повстанцы взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Через динамичный характер ситуации, мы начали маршрутизацию, повлиявшей на рейсы вокруг воздушного пространства Афганистана”, — говорится в заявлении представителя Соединенных Штатов.

Изменения влияют на несколько рейсов United United из США в Индии. Федеральная авиационная администрация США в июле ввела новые ограничения для полетов над Афганистаном для авиакомпаний США и других американских операторов.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили , что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

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