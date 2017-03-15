"Укрзалізниця" зазнала майже 9 млн грн збитків від крадіжок цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У січні-лютому 2017 року воєнізована охорона ПАТ “Укрзалізниця” виявила 781 крадіжку вантажів та майна залізниці на суму 8,9 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укзалізниці”.
"У січні-лютому 2017 року воєнізована охорона ПАТ «Укрзалізниця» виявила 781 крадіжку вантажів та майна залізниці на суму 8,9 млн грн. Розкрито 148 злочинів на суму 4,8 млн грн. та затримано 160 осіб.", - йдеться в повіодмленні.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість правопорушень збільшилася майже в 1,5 рази, а збитки залізниці – втричі (у 2016 році виявлено 527 крадіжок на суму 2,9 млн грн), з них попереджено 98 крадіжок та затримано 111 осіб.
Так, у лютому на перегоні Заставна – Вікно Буковини, що в Чернівецькій області, виявлено та розкрито резонансну крадіжку 2037 м рейок, 3350 шт. підкладок, 10050 шт. костилів, 324 шт. стикових болтів та 164 шт. накладок на суму 3,6 млн грн. Після розшукових дій, проведених стрілецькою командою станції Чернівці спільно з працівниками поліції м. Кіцмань, затримано двоє злочинців.
Основними об’єктами кримінальних посягань є залізнична колія та засоби сигналізації і зв’язку, тобто вироби із чорних та кольорових металів, які в більшості випадків злочинці здають до пунктів прийому металобрухту.
В "Укрзалізниці" зазначили, що за ходіння коліями у невизначених місцях та незаконний проїзд вантажними поїздами у січні-лютому поточного року охорона затримала 1028 осіб, з яких 907 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а загальна сума штрафів склала 31,3 тис. грн.
Як повідомляв УНН, прокуратура запобігла безпідставному стягненню з "Укрзалізниці" 1,5 млрд грн на користь "Сбербанку".