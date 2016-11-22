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"Укрзалізниця" призначила курсування додаткових поїздів на новорічні свята

Київ • УНН

 • 7865 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У вихідні “Укрзалізниця” збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні свята. Завдяки цьому пасажирам запропоновано додатково понад 72 тис. місць у різних напрямках. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, інформує УНН-Центр.

"Укрзалізниця" призначила курсування додаткових поїздів на новорічні свята

Так, у період з 22 грудня по 4 січня 2016 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

  • № 180/179 Київ — Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2 січня;
  • № 231 Дніпро — Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-4 січня, зворотно 24-31 грудня, 2, 3 січня;
  • № 212 Запоріжжя — Дніпро — Львів, із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4 січня, зворотно 30 грудня, 3 січня.

Також нагадаємо, що Укрзалізниця на передноворічні дати також збільшила періодичність курсування поїзда: № 63/64 Дніпро — Кривий Ріг — Одеса.

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