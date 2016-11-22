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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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"Укрзализныця" назначила курсирование дополнительных поездов на новогодние праздники

Киев • УНН

 • 7865 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В выходные "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на новогодние праздники. Благодаря этому пассажирам предложено дополнительно более 72 тыс. мест в различных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", информирует УНН-Центр.

"Укрзализныця" назначила курсирование дополнительных поездов на новогодние праздники

Так, в период с 22 декабря по 4 января 2016 будут курсировать следующие дополнительные поезда:

  • № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2 января;
  • № 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-4 января, обратно 24-31 декабря, 2, 3 января;
  • № 212 Запорожье - Днепр - Львов, из Запорожья 29 декабря, 2, 4 января, обратно 30 декабря, 3 января.

Также напомним, что Укрзализныця на предновогодние даты также увеличила периодичность курсирования поезда: № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса.

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