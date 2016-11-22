"Укрзализныця" назначила курсирование дополнительных поездов на новогодние праздники

Так, в период с 22 декабря по 4 января 2016 будут курсировать следующие дополнительные поезда:



№ 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2 января;



№ 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-4 января, обратно 24-31 декабря, 2, 3 января;



№ 212 Запорожье - Днепр - Львов, из Запорожья 29 декабря, 2, 4 января, обратно 30 декабря, 3 января.



Также напомним, что Укрзализныця на предновогодние даты также увеличила периодичность курсирования поезда: № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса.