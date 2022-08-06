"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 6 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Відповідна інформація з’явилася на сайті, передає УНН.
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Евакуаційний потяг на 6 серпня:
• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
Доповнення
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.
Нагадаємо
АТ "Укрзалізниця" внесла зміни до курсування поїздів до Польщі, чим вирішила прискорити два міжнародні поїзди у Варшаву та Хелм і змінити час їх відправлення.