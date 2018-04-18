"Укрзалізниця" призначила додаткові "сакурові рейси" до Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У відповідь на прохання голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля на період цвітіння сакур та травневі свята ПАТ "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги сполученням Київ – Ужгород та сполученням Харків – Ужгород, а також у зворотному напрямку. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Зокрема, потяги № 239/240 Київ – Ужгород відправлятимуться зі столиці 18, 22, 25, 29 квітня, у зворотному напрямку 19, 21, 23, 26, 28, 30 квітня. Потяги № 207/208 сполученням Київ – Ужгород відправлятимуться зі столиці 27 квітня та 4 травня, а з Ужгорода – 6 травня. Поїзди № 235/236 Ужгород – Харків відправлятимуться з Ужгорода 28 квітня, а також 1 та 6 травня, з Харкова – 27 і 30 квітня та 4 травня.
Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив ПАТ "Укрзалізниця" виділити додатковий потяг до Ужгорода на період масового цвітіння сакури у місті.