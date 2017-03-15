"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Харкова й Запоріжжя

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Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На квітень призначено додаткові рейси швидкісних поїздів до Запоріжжя та Харкова, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

“ПАТ „Укрзалізниця“ на квітень призначено додаткові рейси швидкісних поїздів Інтерсіті+ у запорізькому та харківському напрямках.”, — йдеться в повідомленні.

Поїзд № 736/735 Київ — Запоріжжя — Київ здійснить додаткові рейси з Києва та Запоріжжя по вівторках та суботах, а саме 28 березня та 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 і 29 квітня, завдяки чому в квітні курсуватиме щоденно. З Києва поїзд відправляється о 14:49 та прибуває до Запоріжжя о 21:57, а 11 і 18 квітня о 22:02. У зворотному напрямку відправлення о 22:58 та прибуття 06:10 (9 квітня о 06:16, 29 березня і 2 квітня о 06:17).

Також призначені додаткові рейси поїзда № 728/727 Київ — Харків — Київ на 26, 31 березня та 2, 7, 9, 14, 17, 21, 23, 28 і 30 квітня (по п’ятницях та неділях, окрім 17 квітня). З Києва поїзд відправлятиметься об 11:46 та прибуватиме до Харкова о 16:27 із зупинками на станціях: Дарниця (12:02-12:04), Миргород (14:00-14:01), Полтава-Київська (14:50-14:52). У зворотному напрямку відправлення з Харкова о 16:56 та прибуття до Києва о 21:57 із зупинками на станціях: Полтава — Київська (18:31-18:33), Миргород (19:24-19:26), Дарниця (21:41-21:43).

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” зазнала майже 9 млн грн збитків від крадіжок цього року.

 

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