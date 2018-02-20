"Укрзалізниця" переведе поїзди на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Продаж квитків на дати після 25 березня наразі призупинено, через коригування графіку руху поїздів у зв'язку із переходом на літній час. Продаж розпочнеться із наступного тижня, передає УНН з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Наразі продаж квитків на дати після 25 березня призупинений у зв’язку з коригуванням графіка руху поїздів через перехід на літній час. Продаж квитків на деякі поїзди буде відкритий до кінця поточного тижня, інші – наступного тижня", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, цього року переведення годинника на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.
Нагадаємо, із 17 лютого 2018 року поїзд № 29 Київ – Ужгород курсує вдвічі частіше.