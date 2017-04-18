“Укрзалізниця” з економією у 2 млн грн закупила оливи у компанії “Трейд Коммодіті”

Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 159 млн 681 тис. 320.46грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 9 березня.

Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”), яка склала — 157 млн. 744 тис. 729.40 грн.

Найближчий конкурент переможця запропонував ціну майже на 200 тис. грн вищу.

В цілому ж, економія державних коштів "УЗ" порівняно з очікуваною вартістю тендера склала майже 2 млн грн (1 млн 936 тис. 590, 72 грн.)

Договір про постачання мастил між ТОВ “Трейд Коммодіті” та ЦЗВ ПАТ “Укрзалізниця” було укладено 24 березня поточного року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Трейд Коммодіті” отримало перемогу у дизельному тендері Маріупольського порту.