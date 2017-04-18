"Укрзализныця" с экономией в 2 млн грн закупила масла в компании "Трейд Коммодити"

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 159 млн 681 тыс. 320.46грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 9 марта.

Наименьшое ценовое предложение предложило ООО "Август пром" (входит в группу компаний "Трейд Коммодити"), которая составило - 157 млн 744 тыс. 729.40 грн.

Ближайший конкурент победителя предложил цену почти на 200 тыс. грн выше.

В целом же, экономия государственных средств "УЗ" по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила почти 2 млн грн (1 млн 936 тыс. 590, 72 грн.)

Договор о поставках масел между ООО "Трейд Коммодити" и ЦЗВ ПАО "Укрзализныця" было заключенное 24 марта текущего года.

Напомним, как сообщал УНН, "Трейд Коммодити" одержало победу в дизельном тендере Мариупольского порта .