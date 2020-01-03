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"Укртрансгаз" оприлюднив результати роботи ГТС України за 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Філія “Оператор ГТС України” АТ “Укртрансгаз” повідомила про результати роботи української газотранспортної системи. Відповідні дані були оприлюднені на їхньому сайті, передає УНН.

Відповідно до інформації Центрального диспетчерського департаменту, за весь 2019 рік, обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.

До підземних сховищ було закачано 13,1 млрд куб. м газу, що більше на 34%, ніж протягом 2018 року. Відбір з ПСГ зменшився на 25% і склав 8,0 млрд куб. м газу.

Повідомляється, що станом на 1 січня 2020 року, в ПСГ України накопичено 18,9 млрд куб. м блакитного палива, а це на 36% більше, ніж рік тому.

Оператор також зазначає, що станом на 1 січня (четверту зиму) Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укртранснафта: припинення поставок нафти з РФ до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну

У 2019 році в Україну імпортовано 14,2 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 35% від аналогічного минулорічного обсягу.

У той самий час, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України у 2019 році склали 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше за позначку попереднього року.

“Українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 26,4 млрд куб. м газу*, що на 7% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) — зменшилося на 8% і нараховує 3,4 млдр куб. м** природного газу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ).

Показник загального використання газу для ВТВ включає обсяги технологічного газу для потреб Укртрансгаз, Укргазвидобування, Укрнафта, Чорноморнафтогаз, але без обсягів ВТВ операторів ГРМ, приватних видобувних підприємств та інших.

Нагадаємо, що Україна знову збільшила добовий відбір газу з ПСГ.

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