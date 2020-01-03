"Укртрансгаз" обнародовал результаты работы ГТС Украины за 2019

Согласно информации Центрального диспетчерского департамента, за весь 2019 год, объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8,0 млрд куб. м газа.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива, а это на 36% больше, чем год назад.

Оператор также отмечает, что по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

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В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема.

В то же время, поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше отметки предыдущего года.

“Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТО) — уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млдр куб. м** природного газа”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указаны без учета объемов газа для производственно-технологических расходов (ПТО).

Показатель общего пользования газа для ПТО включает объемы технологического газа для нужд Укртрансгаз, Укргаздобыча, Укрнафта, Черноморнефтегаз, но без объемов ВТВ операторов ГРМ, частных добывающих компаний и др.

Напомним, что Украина снова увеличила суточный отбор газа из ПХГ.