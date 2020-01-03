"Укртрансгаз" обнародовал результаты работы ГТС Украины за 2019
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Филиал “Оператор ГТС Украины” АО “Укртрансгаз” сообщила о результатах работы украинской газотранспортной системы. Соответствующие данные были обнародованы на их сайте, передает УНН.
Согласно информации Центрального диспетчерского департамента, за весь 2019 год, объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.
В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8,0 млрд куб. м газа.
Сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива, а это на 36% больше, чем год назад.
Оператор также отмечает, что по состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.
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В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема.
В то же время, поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше отметки предыдущего года.
“Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТО) — уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млдр куб. м** природного газа”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указаны без учета объемов газа для производственно-технологических расходов (ПТО).
Показатель общего пользования газа для ПТО включает объемы технологического газа для нужд Укртрансгаз, Укргаздобыча, Укрнафта, Черноморнефтегаз, но без объемов ВТВ операторов ГРМ, частных добывающих компаний и др.
Напомним, что Украина снова увеличила суточный отбор газа из ПХГ.