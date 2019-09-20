Укртелеком з нового року не підключатиме дротове радіо
Київ • УНН
КИЇВ, 20 вересня. УНН. З 1 січня 2020 року, через непопулярність послуги і відсутність попиту на неї, Укртелеком припиняє нові підключення до домашньої радіоточки. Існуючі абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах. Про це повідомляє пресслужба Укртелекому, передає УНН.
"В Україні стрімко зменшується кількість користувачів застарілої послуги дротового мовлення. Цього літа їх залишилось 350 тисяч. Щомісяця від послуги відмовляється більше десяти тисяч абонентів. Укртелеком продовжує підтримувати мережу дротового мовлення в тих регіонах, де є користувачі, але відсутність попиту на нові радіоточки серед населення призвело до припинення послуги з їх підключення. Тож, з 1 січня 2020 року, через непопулярність послуги і відсутність попиту на неї, Укртелеком припиняє нові підключення до домашньої радіоточки. Існуючі абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах", - сказано у повідомленні.
Статистика свідчить, що відмова від дротового радіо – це глобальна тенденція. Протягом останніх років дротове радіомовлення впевнено витісняється новими прогресивними цифровими засобами передачі інформації, такими як соціальні мережі, IP-радіо, безкоштовне ефірне радіо та інші. Сьогодні послуга проводового радіо через свою застарілість є невигідною і незручною.
Нагадаємо, майже 93% акцій Укртелекому арештували за борги перед Ощадбанком.