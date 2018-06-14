“Укрспирт” розпочав всеукраїнський страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Профспілка ДП "Укрспирт" розпочала акції протесту по всій країні. Про це повідомив голова Об’єднаної організації Профспілки працівників АПК в ДП “Укрспирт” Віталій Сосницький на сторінці ДП "Укрспирт" у Facebook, передає УНН.
"Ми розраховуємо на підтримку профспілкових комітетів агропромислового комплексу.
Акції протесту та перекриття автомагістралей відбуваються у Київський, Львівський, Івано-Франківський, Чернігівський, Харківський, Волинський, Чернівецький, Тернопільський, Сумський, Рівненський, Вінницький областях", - розповів він.
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Профспілка вимагає, аби ДФС та державна виконавча служба зняли арешт з рахунків підприємства.
"Сподіваємося, що уряд почує наші вимоги, ДФС та державна виконавча служба знімуть арешт з рахунків підприємства. Ми не можемо залишити без роботи і зарплати 5000 працівників, а держава не має права втрачати стратегічну галузь. Бюджет не дорахується 10 млрд гривень акцизу, в умовах війни це вигідно лише країні агресору", - додав Сосницький.
Якщо вимоги трудових колективів не будуть почуті – працівники обіцяють блокувати урядовий квартал наступного тижня.
Нагадаємо, через арешти рахунків ДП "Укрспирт" експерти прогнозують підвищення цін на горілчані вироби.
Також нагадаємо, у МЕРТ збираються підвищити мінімальну ціну на алкоголь.
Обґрунтовується ця ініціатива тим, що відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару та комплектуючі.