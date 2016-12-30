“Укроборонпром” за рік передав військовим більше двох тисяч одиниць озброєння та військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. “Укроборонпром” виконав на 100% державне оборонне замовлення 2016 року та передав загалом 2139 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба концерну, передає УНН.
“Загалом за державним оборонним замовленням від „Укроборонпрому“ військовим передано 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ. З них бронетанкової техніки — 109 одиниць; озброєння повітряних сил та ППО — 36 одиниць; ракетно-артилерійського — 766 одиниць, а ракет та боєприпасів — 712; спеціальної техніки, це засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби та навігації — 516 одиниць”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у прес-службі зазначили, що підприємства-учасники концерну на 100% виконали державне оборонне замовлення 2016 року.
Окрім того, за 9 місяців роботи “Укроборонпром” загалом передав до війська 6209 одиниць нового, модернізованого та відремонтованого ОВТ.