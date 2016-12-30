"Укроборонпром" за год передал военным более двух тысяч единиц вооружения и военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. "Укроборонпром" выполнил на 100% государственный оборонный заказ 2016 года и передал в целом 2139 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает УНН.
"В целом по государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ОВТ. Из них бронетанковой техники - 109 единиц; вооружение ВВС и ПВО - 36 единиц; ракетно-артиллерийского - 766 единиц, а ракет и боеприпасов - 712; специальной техники, это средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации - 516 единиц", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что предприятия-участники концерна на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года.
Кроме того, за 9 месяцев работы "Укроборонпром" в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.