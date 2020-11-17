"Укренерго" дозволили залучати кредити під гарантії держави

Це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у "зелену" енергетику, пояснюють у відомстві.

Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії.

В Міненерго нагадали, що їм вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками і інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити "зелений" тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел за серпень та вересень складають 100%.