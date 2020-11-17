"Укренерго" дозволили залучати кредити під гарантії держави
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. НЕК "Укренерго" отримало державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах. Відповідний закон сьогодні прийняли народні депутати. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
Це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у "зелену" енергетику, пояснюють у відомстві.
Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії.
В Міненерго нагадали, що їм вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками і інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити "зелений" тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел за серпень та вересень складають 100%.