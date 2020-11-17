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"Укренерго" дозволили залучати кредити під гарантії держави

"Укренерго" дозволили залучати кредити під гарантії держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. НЕК "Укренерго" отримало державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах. Відповідний закон сьогодні прийняли народні депутати. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у "зелену" енергетику, пояснюють у відомстві.

Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії.

В Міненерго нагадали, що їм вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками і інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити "зелений" тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел за серпень та вересень складають 100%.

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