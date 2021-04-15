Україну вкриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 15 квітня в Україні - хмарно. У західних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° морозу.

На решті території дощі, вночі у північних, центральних та східних областях без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області

15 квітня по Києву хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

У Київській області сьогодні теж хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.