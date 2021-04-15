Украину укроют дожди: прогноз погоды на сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 74384 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129681 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184915 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186788 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271689 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314361 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157061 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142920 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Актуальное
Украину укроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Украину укроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 17750 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По Украине сегодня пройдут дожди, на западе ожидается более прохладная погода, поэтому, возможен и мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 апреля в Украине - облачно. В западных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории дожди, ночью в северных, центральных и восточных областях без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

15 апреля по Киеву облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

В Киевской области сегодня тоже облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

Украинские Национальные Новости

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