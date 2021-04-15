Украину укроют дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По Украине сегодня пройдут дожди, на западе ожидается более прохладная погода, поэтому, возможен и мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 15 апреля в Украине - облачно. В западных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5° мороза.
На остальной территории дожди, ночью в северных, центральных и восточных областях без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
15 апреля по Киеву облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.
В Киевской области сегодня тоже облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.