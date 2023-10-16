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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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Україну сьогодні відвідає голова ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що сьогодні прибуде з візитом до Києва, пише УНН.

Україну сьогодні відвідає голова ОБСЄ

Цитата

«Подорож до Києва, Україна. На порядку денному зустрічі з українськими лідерами та спілкування з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та побоювання», - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна та її народ мають першочергове значення для ОБСЄ.

Доповнення

У липні цього року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою спонсором-тероризму.

Також на пленарній сесії ПА ОБСЄ схвалили резолюцію, яка підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Мета такого трибуналу — притягнути до відповідальності російських посадових осіб.

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