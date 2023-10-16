Україну сьогодні відвідає голова ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що сьогодні прибуде з візитом до Києва, пише УНН.
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«Подорож до Києва, Україна. На порядку денному зустрічі з українськими лідерами та спілкування з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та побоювання», - йдеться у повідомленні.
За його словами, Україна та її народ мають першочергове значення для ОБСЄ.
Доповнення
У липні цього року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою спонсором-тероризму.
Також на пленарній сесії ПА ОБСЄ схвалили резолюцію, яка підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Мета такого трибуналу — притягнути до відповідальності російських посадових осіб.