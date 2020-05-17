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Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я ЄС - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Україну прийнято до складу комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу в якості спостерігача. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я ЄС - Степанов

“Днями ми отримали листа від європейської комісії, що Україну прийнято до складу комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу в якості спостерігача. Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу. Під час засідань цього комітету розглядаються, яким чином реагують ті чи інші країни окремо та разом на ті виклики, які зараз стоять перед цим світом, в тому числі й перед Європейським Союзом... Я впевнений це піде тільки на користь України, і на користь нашої системи охорони здоров’я”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.

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