Украина приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС - Степанов

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза. Во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом ... Я уверен, это пойдет только на пользу Украине, и в пользу нашей системы здравоохранения", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19 .