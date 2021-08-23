Україну очікує поступове похолодання: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, завтра, 24 серпня, у західних областях помірні, місцями значні дощі з грозами, подекуди шквали 15-20 м/с, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень окремі грозові дощі; на решті території без опадів.

Температура вночі 11-17°; вдень 23-29°, в західній частині 17-22°.

25-26 серпня у більшості областей короткочасні грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с; поступове зниження температури, переважно денної, до 17-23°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Температура вночі 12-15°, вдень 23-27°.