Україну очікує поступове похолодання: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Поступове зниження температури повітря очікується в Україні вже цього тижня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, завтра, 24 серпня, у західних областях помірні, місцями значні дощі з грозами, подекуди шквали 15-20 м/с, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень окремі грозові дощі; на решті території без опадів.
Температура вночі 11-17°; вдень 23-29°, в західній частині 17-22°.
25-26 серпня у більшості областей короткочасні грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с; поступове зниження температури, переважно денної, до 17-23°.
Доповнення
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Температура вночі 12-15°, вдень 23-27°.