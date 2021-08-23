Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Постепенное снижение температуры воздуха ожидается в Украине уже на этой неделе. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, завтра, 24 августа, в западных областях умеренные, местами значительные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем отдельные грозовые дожди; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 11-17°; днем 23-29°, в западной части 17-22°.
25-26 августа в большинстве областей кратковременные грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с; постепенное снижение температуры, преимущественно дневной, до 17-23°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем отдельные грозовые дожди. Температура ночью 12-15°, днем 23-27°.