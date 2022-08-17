Україну накриють дощі та шквали: прогноз погоди на 18 серпня

Деталі

У південних, центральних та східних областях будуть помірні короткочасні дощі з грозами – вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних і західних областях вдень місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний – 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 21°. Вдень 23-28°, у південно-східній частині та на Закарпатті 27-32°.

На Київщині завтра

Місцями будуть короткочасний дощ та гроза. Прогнозують мінливу хмарність.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°. По області вночі 14-19°, вдень 23-28°.