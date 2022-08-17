Україну накриють дощі та шквали: прогноз погоди на 18 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Завтра, 18 серпня, у більшості областях України синоптики прогнозують дощі, грози та шквали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
У південних, центральних та східних областях будуть помірні короткочасні дощі з грозами – вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних і західних областях вдень місцями короткочасний дощ з грозою.
Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний – 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, на півдні до 21°. Вдень 23-28°, у південно-східній частині та на Закарпатті 27-32°.
На Київщині завтра
Місцями будуть короткочасний дощ та гроза. Прогнозують мінливу хмарність.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°. По області вночі 14-19°, вдень 23-28°.