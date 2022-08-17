Украину накроют дожди и шквалы: прогноз погоды на 18 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Завтра, 18 августа, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
В южных, центральных и восточных областях будут умеренные кратковременные дожди с грозами – днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В северных и западных областях днем местами кратковременный дождь с грозой.
Ветер южный, в северных и западных областях северный, северо-восточный – 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, на юге до 21°. Днем 23-28°, в юго-восточной части и в Закарпатье 27-32°.
В Киевской области завтра
Местами будут кратковременный дождь и гроза. Прогнозируют переменную облачность.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°. По области ночью 14-19°, днем 23-28°.