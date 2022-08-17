Украину накроют дожди и шквалы: прогноз погоды на 18 августа

Детали

В южных, центральных и восточных областях будут умеренные кратковременные дожди с грозами – днем местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В северных ​​и западных областях днем местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер южный, в северных и западных областях северный, северо-восточный – 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге до 21°. Днем ​​23-28°, в юго-восточной части и в Закарпатье 27-32°.

В Киевской области завтра

Местами будут кратковременный дождь и гроза. Прогнозируют переменную облачность.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем ​​26-28°. По области ночью 14-19°, днем ​​23-28°.