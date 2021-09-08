Українцям зробили вже 10 млн щеплень від COVID-19

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 7 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Протягом доби працювали: 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.