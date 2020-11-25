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Українцям заборонили самостійно відключати квартири від централізованого опалення

Українцям заборонили самостійно відключати квартири від централізованого опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Верховний суд України визнав, що громадяни України не можуть на власний розсуд відключати свої квартири від централізованого опалення, щоб підключити індивідуальне. Про це йдеться у постанові, опублікованій на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

"У жовтні 2017 року Особа_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Виконавчого комітету Дружківської міської ради (далі - відповідач, виконком Дружківської міськради), в якому просив: визнати протиправною відмову відповідача надати дозвіл на відключення від мереж центрального опалення та влаштування індивідуального опалення жилого приміщення... Зобов'язати відповідача розглянути питання про надання дозволу на відключення від мереж центрального опалення та влаштування індивідуального опалення жилого приміщення… Позовні вимоги обґрунтовано тим, що дії відповідача є протиправними та незаконними, оскільки встановлення індивідуального опалення це енергозбереження ресурсів країни, економне використання енергоносіїв", - йдеться у постанові.

Зазначається, що 28 листопада 2017 року Дружківський міський суд задовольнив позов і визнав рішення комісії по відключенню квартир у Дружківці від мереж центрального опалення та постачання гарячої води неправомірним, а також зобов'язав міськвиконком надати дозвіл особі на відключення від мереж централізованого опалення та встановлення індивідуального опалення. Таке рішення було мотивоване тим, що Порядок регламентує процедуру відключення окремих будинків, а не окремих квартир, порядок відключення яких залишається законодавчо неврегульованим, тому суд дійшов висновку, що вимоги позивача є законними.

"Постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 11 грудня 2018 року рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено", - вказано у постанові.

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Повідомляється, що таке рішення апеляційної інстанції вмотивовано тим, що позивач не надав докази, що всі мешканці житлового будинку були згодні на його відключення від мереж централізованого опалення, а тому відсутні підстави для надання дозволу на відключення окремої квартири та влаштування індивідуального опалення.

"Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивач подав касаційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить його скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції", - йдеться у постанові.

Зазначається, що ч. 6 ст. 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" дає право споживачу розірвати договір на отримання послуг, вибрати джерело теплової енергії і відмовитись від отримання послуг з централізованого опалення і водопостачання. Для цього власник квартири повинен звернутися до міжвідомчої Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж і надати заяву з загальних зборів мешканців будинку, у якій всі власники підтримують відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення.

"Згідно з пунктом 25 Правил №630 відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води забороняється", - вказано у постанові.

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Повідомляється, що оцінюючи доводи касаційної скарги, Верховний Суд виходить з того, що судом апеляційної інстанції було надано належну правову оцінку доводам, наведеним сторонами під час судового розгляду справи.

“Жодних нових доводів, які б доводили порушення норм матеріального або процесуального права при винесенні оскаржуваного судового рішення, у касаційній скарзі не зазначено… Враховуючи вищенаведене, відповідно до частини першої статті 350 КАС України суд касаційної інстанції вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції - без змін, оскільки судом не було допущено неправильного застосування норм матеріального права та порушень норм процесуального права", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, у Харкові посадовець вимагав 55 тис. грн хабарів за документацію для автономного опалення.

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