Українцям в Ірані рекомендовано уникати місць масового скупчення людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Посольство України в Ісламській Республіці Іран оприлюднило рекомендації громадянам України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації, передає УНН.
“У зв’язку із поширенням протестних акцій в Ісламській Республіці Іран у містах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табріз, Решт, Ісфаган, Хамадан, Сарі, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз тощо, рекомендуємо громадянам України зберігати пильність та уникати місць масового скупчення людей, мітингів, маніфестацій, зіткнень з поліцією тощо”, — йдеться у повідомленні.
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У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України в Ірані.
Нагадаємо, у великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн.