Українцям прогнозують потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Синоптики прогнозують завтра хмарну з проясненнями погоду в Україні, а до 13 листопада загальне потепління до 12-13 градусів тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Зокрема, завтра у східних областях пройде невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни до 15°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.
Також 5-6 листопада в Україні прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер буде південно-східним і східним, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на півдні і заході країни 10-14°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
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Без опадів в Україні буде і 7-8 листопада лише у східних областях, вночі 7 листопада і в Приазов'ї пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні країни до 9°, вдень 7-13°.
Така ж погода в Україні протримається до 9-13 листопада. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-12°.
Погода в Києві і Київській області завтра також буде безхмарною та без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.
Також у Київській області і у місті 5-6 листопада прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на 7-8 листопада вночі потепліє до 1-6° тепла, вдень 7-12°.
Нагадаємо, 3 листопада на більшості території України очікуються дощі.