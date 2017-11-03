Украинцам прогнозируют потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Синоптики прогнозируют завтра облачную с прояснениями погоду в Украине, а до 13 ноября общее потепление до 12-13 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В частности, завтра в восточных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, на юге страны до 15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
Также 5-6 ноября в Украине прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер будет юго-восточным и восточным, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге и западе страны 10-14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
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Без осадков в Украине будет и 7-8 ноября только в восточных областях, ночью 7 ноября и в Приазовье пройдут небольшие дожди. Температура ночью 1-6° тепла, на юге страны до 9°, днем 7-13°.
Такая же погода в Украине продержится до 9-13 ноября. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-12°.
Погода в Киеве и Киевской области завтра также будет безоблачной и без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.
Также в Киевской области и в городе 5-6 ноября прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, 7-8 ноября ночью потеплеет до 1-6° тепла, днем 7-12°.
Напомним, 3 ноября, на большей части территории Украины ожидаются дожди.