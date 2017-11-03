Украинцам прогнозируют потепление

В частности, завтра в восточных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​6-11°, на юге страны до 15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем ​​0-5° тепла.

Также 5-6 ноября в Украине прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер будет юго-восточным и восточным, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, на юге и западе страны 10-14°; в Карпатах ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

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Без осадков в Украине будет и 7-8 ноября только в восточных областях, ночью 7 ноября и в Приазовье пройдут небольшие дожди. Температура ночью 1-6° тепла, на юге страны до 9°, днем ​​7-13°.

Такая же погода в Украине продержится до 9-13 ноября. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-12°.

Погода в Киеве и Киевской области завтра также будет безоблачной и без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​6-11°.

Также в Киевской области и в городе 5-6 ноября прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, 7-8 ноября ночью потеплеет до 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

Напомним, 3 ноября, на большей части территории Украины ожидаются дожди.