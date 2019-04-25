Українцям призначили ще три додаткові потяги до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Напередодні Великодніх свят, "Укрзалізниця" призначила ще три додаткових поїзди з Києва до Івано-Франківська, Херсона та Хмельницького. Про це УНН повідомили в прес-службі УЗ.
Сьогодні, 25 квітня, "Укрзалізниця" додатково призначила поїзди:
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- № 219/217 Київ – Івано-Франківськ;
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- № 298/297 Київ – Херсон;
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- № 204/203 Хмельницький – Київ.
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Загалом уже призначено 27 додаткових поїздів та додаткові рейси для п’яти графікових поїздів.