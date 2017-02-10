Українцям можуть дозволити в'їзд до Туреччини за внутрішніми паспортами - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Туреччина може дозволити українцям в’їзд на свою територію за внутрішніми паспортами. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі “Право на владу” на телеканалі “1+1”, передає УНН.
“Можу сказати, що ми почали серйозну розмову про це з нашими турецькими друзями, можливо, це запрацює найближчим часом”, — заявив П.Клімкін.
Міністр зазначив, що розраховує на швидкий результат у переговорах, однак не може назвати точних дат.
Крім того, він розповів, що з Білоруссю також “мова йде про можливість перетину кордону за внутрішніми картками-паспортами”.