Українця у Польщі позбавили прав через перевезення 30 людей у багажнику

Інцидент стався в місті Тшебниця Нижньосілезького воєводства.

Речник місцевої поліції Каміль Ринкєвич повідомив, що у багажному відсіку мінібуса, який затримала для перевірки дорожня поліція, подорожувало стоячи 30 осіб. Транспортний засіб адаптований для перевезення тільки двох людей.

"Крім того, водій не мав дійсного страхування на транспортний засіб, якому, крім того, не був дозволений рух", - сказав Ринкєвич.

Водієм виявився 21-річний громадянин України. Українця оштрафували та позбавили водійських прав.

Нагадаємо, нещодавно у Варшаві десять студентів з України потрапили в аварію, коли поверталися з вечірки. Всі десять осіб їхали в одному автомобілі. За кермом перебував нетверезий водій, який не впорався з керуванням і врізався в опору. Як повідомлялося, поруч з водієм на передньому сидінні сиділи двоє, п'ятеро на задньому сидінні і ще двоє їхали в багажнику.