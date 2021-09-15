Українця названо найкращим тренером місяця чемпіонату ОАЕ

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У боротьбі за нагороду Ребров обійшов Махді Алі із “Шабаб Аль-Ахлі” та Абдулазіза Аль-Анбері з “Аль-Шарджі”.

Варто зазначити, що на даний момент “Аль-Айн” йде лідером першості ОАЕ. Підопічні Реброва у перших трьох турах набрали дев’ять залікових пунктів. Різниця забитих/пропущених у “Аль-Айна” — 6:1.

Нагадаємо

Раніше Ребров міг очолити збірну України.