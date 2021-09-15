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17 березня, 18:58 • 109839 перегляди

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17 березня, 12:39 • 149507 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160209 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177666 перегляди

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Українця названо найкращим тренером місяця чемпіонату ОАЕ

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Українського тренера ФК “Аль-Айн” Сергія Реброва визнали найкращим фахівцем чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів у серпні місяці, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

У боротьбі за нагороду Ребров обійшов Махді Алі із “Шабаб Аль-Ахлі” та Абдулазіза Аль-Анбері з “Аль-Шарджі”.

Варто зазначити, що на даний момент “Аль-Айн” йде лідером першості ОАЕ. Підопічні Реброва у перших трьох турах набрали дев’ять залікових пунктів. Різниця забитих/пропущених у “Аль-Айна” — 6:1.

Нагадаємо

Раніше Ребров міг очолити збірну України. 

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