Українця названо найкращим тренером місяця чемпіонату ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Українського тренера ФК “Аль-Айн” Сергія Реброва визнали найкращим фахівцем чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів у серпні місяці, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
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У боротьбі за нагороду Ребров обійшов Махді Алі із “Шабаб Аль-Ахлі” та Абдулазіза Аль-Анбері з “Аль-Шарджі”.
Варто зазначити, що на даний момент “Аль-Айн” йде лідером першості ОАЕ. Підопічні Реброва у перших трьох турах набрали дев’ять залікових пунктів. Різниця забитих/пропущених у “Аль-Айна” — 6:1.
Нагадаємо
Раніше Ребров міг очолити збірну України.