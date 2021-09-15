Украинский назван лучшим тренером месяца чемпионата ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинский тренера ФК "Аль-Айн" Сергея Реброва признали лучшим специалистом чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
В борьбе за награду Ребров обошел Махди Али с "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбер с "Аль-Шарджи».
Стоит отметить, что на данный момент "Аль-Айн" идет лидером первенства ОАЭ. Подопечные Реброва в первых трех турах набрали девять зачетных пунктов. Разница забитых / пропущенных "Аль-Айна" - 6: 1.
Напомним
Ранее Ребров мог возглавить сборную Украины.