Синоптики попередили про пориви вітру на більшості території України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. До кінця цієї доби пориви вітру складатимуть до 15-20 м/с на більшості території України. Про це повідомляє ДСНС з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, передає УНН.
"З утриманням до кінця доби 21 квітня в Україні, крім Прикарпаття та Закарпаття та вночі 22 квітня у Приазов'ї, пориви вітру до 15-20 м/с. На території Києва та Київської області ...з утриманням до кінця доби 21 квітня пориви вітру до 15-18 м/с", – йдеться в повідомленні.
Крім того, цими вихідними, 21-22 квітня, продовжиться розвиток весняного водопілля на водоймах України.
"Продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 4-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав та обтопленням територій і об'єктів (Чернігівська, Сумська області); порушенням транспортного сполучення (Городнянський, Новгород-Сіверський р-ни) та досягненням початкових небезпечних відміток обтоплення понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення (Ріпкинський р-н) Чернігівської області", – йдеться в повідомленні.
Також 21 квітня очікується проходження максимальних рівнів водопілля на Пслі нижче м. Суми, у середній та нижній течії Ворскли з подальшим повільним затопленням заплав.
Варто зазначити, що 21-23 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, сильний вітер заніс з пустелі в американські міста велику кількість перекотиполя. Так, жителі міст Вікторвілл в Каліфорнії та Вест-Джордан в штаті Юта повідомляють про "навалу" рослин.