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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики предупредили о порывах ветра на большей части территории Украины

Киев • УНН

 • 10464 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. К концу этих суток порывы ветра будут составлять до 15-20 м/с на большинстве территории Украины. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, передает УНН.

Синоптики предупредили о порывах ветра на большей части территории Украины

"С содержанием до конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья и ночью 22 апреля в Приазовье, порывы ветра до 15-20 м/с. На территории Киева и Киевской области ...до конца суток 21 апреля порывы ветра до 15-18 м/с ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти выходные, 21-22 апреля, продолжится развитие весеннего половодья на водоемах Украины.

"Продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и обтоплением территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский р-ны) и достижением начальных опасных отметок обтоплення пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Черниговский р-н) Черниговской области", - говорится в сообщении.

Также 21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на Псле ниже г. Суми, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением заводей.

Стоит отметить, что 21-23 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сильный ветер занес из пустыни в американские города большое количество перекати-поля. Так, жители городов Викторвилль в Калифорнии и Уэст-Джордан в штате Юта сообщают о "нашествии" растений.

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