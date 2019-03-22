Українців попередили про нічні морози наступного тижня

"25 березня вночі у південних областях, вдень в Україні невеликий дощ, на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Одещині до 15°, у східних областях 2-7° тепла. В Карпатах невеликий сніг (вночі 24 березня без опадів); температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-4° тепла", - повідомили синоптики.



26 березня на більшій частині території невеликий дощ, в західних та північних областях місцями з мокрим снігом; 27 березня переважно без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на півдні країни та Закарпатті 0-6° тепла; вдень 6-12° тепла, на півдні місцями до 14°.



28 березня на більшій частині території невеликий дощ, у східних та Сумській областях місцями з мокрим снігом, 29 березня - 1 квітня переважно без опадів.



Температура 28-29 березня вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 6-12° тепла, протягом 30 березня - 1 квітня підвищення температури вночі до 1-7° тепла, вдень до 10-16°.



Раніше, синоптики розповіли, де завтра буде тепліше всього.