Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

“9-10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків у найближчі три доби вночі очікується без опадів, вдень місцями спека, а місцями — грози. Температура сягатиме 23-29°.

За даними ДСНС, на водних об’єктах України тільки від початку серпня загинуло вже понад 20 осіб.