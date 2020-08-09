Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В низці областей України сьогодні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.
“9-10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків у найближчі три доби вночі очікується без опадів, вдень місцями спека, а місцями — грози. Температура сягатиме 23-29°.
За даними ДСНС, на водних об’єктах України тільки від початку серпня загинуло вже понад 20 осіб.