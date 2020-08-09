Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В ряде областей Украины сегодня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
“9-10 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков в ближайшие трое суток ночью ожидается без осадков, днем местами жара, а местами — грозы. Температура достигнет 23-29°.
По данным ГСЧС, на водных объектах Украины только с начала августа погибло уже более 20 человек.