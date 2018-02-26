Українців попередили про хуртовини і снігопади найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Найближчими днями, 27-28 лютого, за даними синоптиків, по Україні очікуються хуртовини, у деяких регіонах - сильні снігопади. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області очікуються сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.
Також у відомстві повідомили, що внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури - 25-27 лютого на Київщині до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу.
"26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, 26 лютого в Україні очікується холодна погода.