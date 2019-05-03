Українців попередили про грози та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У суботу, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
При цьому 4 травня очікується мінлива хмарність. В Україні, крім південного сходу та Криму, невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер південно-західний, переважно 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°; в Карпатах вночі 2-7°, вдень 8-13° тепла.
5-6 травня у західних областях хмарна погода з проясненнями, часом дощі, місцями грози; температура вночі 6-11°, вдень 5 травня 14-19°, 6 травня 11-16°.
На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях помірний, 6 травня і в Київській, Черкаській та Одеській областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у північних областях 6 травня 16-21°.
Вітер південний, 6 травня у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.