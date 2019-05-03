Украинцев предупредили о грозах и шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В субботу, 4 мая, в ряде областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Днем 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
При этом 4 мая ожидается переменная облачность. В Украине, кроме юго-востока и Крыма, небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер юго-западный, преимущественно 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке страны до 24°; в Карпатах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.
5-6 мая в западных областях облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы; температура ночью 6-11°, днем 5 мая 14-19°, 6 мая 11-16°.
На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в Житомирской и Винницкой областях умеренный, 6 мая и в Киевской, Черкасской и Одесской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в северных областях 6 мая 16-21°.
Ветер южный, 6 мая в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Напомним, синоптики дали прогноз на май .